FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future zeigt sich am Montagmorgen behauptet. Der noch marktführende Juni-DAX fällt gegen 6.15 Uhr geringfügig um 6 auf 12.114 Punkte. Das bisherige Tageshoch liegt bei 12.126,5 und das Tief bei 12.101 Punkten, umgesetzt worden sind gut 2.300 Kontrakte.

Händler sprechen von einer Handelsspanne. Auf Widerstand treffe der Future beim Dienstaghoch bei 12.224 Punkten. Unterstützt sei er an der 12.000er Marke. Die offenen Positionen an der Eurex deuten derzeit trotz des bevorstehenden Verfalls der Juni-Futures auf keinen Ausbruch hin, wie es am Markt heißt.

June 17, 2019 00:24 ET (04:24 GMT)

