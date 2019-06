Unmittelbar nach dem Ende der Lizenzauktion waren alle ernüchtert. Den teilweise kräftigen Kursgewinnen folgten unmittelbare Korrekturen. Zwei Interviews der zwei beteiligten Bieter steckten schon einmal die Grenzen ab. Einmal von Telefonica Deutschland und zum anderen von United Internet, denn nun geht es darum: Was kostet der Aufbau in welcher Zeit und wer kooperiert mit einem anderen, um sinnvolle Lösungen zu finden? Das ergibt eine komplizierte Konstellation, aber mit äußerst interessanten Aspekten. Darüber berichten wir in dieser Woche ebenfalls in den Briefen. Das Bemerkenswerte daran: Alle drei Kleinen inklusive Telefonica Deutschland befinden sich im Keller. Es sieht fast wie ein Turnaround aus.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info