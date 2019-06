Es genügte eine Umsatz- und Gewinnwarnung eines der großen Chiphersteller, Broadcomm, und alle relevanten Chiptitel gaben massiv nach. Infineon war mit 197 Mio. Tagesumsatz mit zeitweise - 9 % dabei. Das ganze macht keinen Sinn, aber zeigt, wie empfindlich die Szene noch ist, was sich in den nächsten drei bis vier Wochen noch fortsetzen wird, wenn die nächste Berichtssaison ab Anfang Juli beginnt. Daraus entstehen die nächsten Investmentgelegenheiten. Wir beginnen damit in den Börsenbriefen schon in dieser oder in der nächsten Woche. Leitlinie: Schreckenskurse sind kein Grund zum Rückzug sondern im Gegenteil!



