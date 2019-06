EQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Börsengang Aluflexpack AG legt Kotierungs-Preisspanne auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 je Aktie fest 2019-06-17 / 07:00 Pressemeldung Reinach (Aargau), 17. Juni 2019 *Aluflexpack AG legt Kotierungs-Preisspanne auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 je Aktie fest* · Der Börsengang besteht aus einem Basisangebot von bis zu 7.300.000 neuen Aktien sowie einer Mehrzuteilungsoption über bis zu 730.000 Mehrzuteilungsaktien aus dem Besitz der Montana Tech Components AG, der bisherigen Allein- und zukünftigen Mehrheitsaktionärin[1] · Die Preisspanne wurde auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 festgesetzt, was einem Gesamtemissionsvolumen von ca. CHF 146,0 Millionen bis ca. CHF 168,2 Millionen im Basisangebot und ca. CHF 160,6 Millionen bis CHF 185,0 Millionen bei vollständig ausgeübter Mehrzuteilungsoption entspricht · Erwarteter Streubesitz nach dem IPO bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption von bis zu 46,4 Prozent · Angebotszeitraum beginnt am 17. Juni und endet voraussichtlich am 27. Juni 2019 um 12 Uhr (CEST) · Erster Handelstag für den 28. Juni 2019 an der SIX Swiss Exchange geplant Die Aluflexpack AG hat gemeinsam mit ihrer Alleinaktionärin, der Montana Tech Components AG ("Montana"), und Joh. Berenberg, Gossler & Co KG die Konditionen der geplanten Kotierung im International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange festgelegt. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird auf der Grundlage eines Bookbuilding-Prozesses festgelegt, der heute eingeleitet wird. Der Börsengang besteht aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz sowie Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren in bestimmten Jurisdiktionen ausserhalb der Schweiz. Der Bookbuilding-Prozess beginnt heute, am 17. Juni 2019, und endet voraussichtlich am 27. Juni 2019 um 12:00 Uhr (CEST). Die Bekanntgabe des endgültigen Angebotspreises wird voraussichtlich am 28. Juni 2019 erfolgen. Am gleichen Tag sollen die Kotierung und die Aufnahme des Handels der Aktien an der SIX erfolgen. Igor Arbanas, CEO der Aluflexpack AG, sagt: "Wir haben uns mit unseren hochwertigen Produkten und Dienstleistungen sehr gut in schnell wachsenden Märkten positioniert und können auf eine tiefe und integrierte Wertschöpfungskette zurückgreifen. Die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie spiegelt sich auch in der positiven Entwicklung unserer Ergebnisse wider. Wir spüren erfreulicherweise grosses Interesse unserer Kunden am weiteren Ausbau unserer Beziehungen, sehen zahlreiche weitere Marktchancen und möchten das hohe Wachstumspotenzial ausschöpfen. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns auf den kommenden Austausch mit den Investoren." *Angebotsvolumen von ca. CHF 146,0 Millionen bis CHF 168,2 Millionen (ca. 130,2 Millionen Euro bis 150,0 Millionen Euro) angestrebt* Das Basisangebot umfasst bis zu 7.300.000 neue Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegeben werden sollen. Allerdings ist der Bruttoemissionserlös aus Platzierung neuer Aktien auf rund EUR 150,0 Millionen begrenzt, d.h., die Anzahl der neuen Aktien wird nach unten angepasst in Abhängigkeit vom endgültigen Angebotspreis. Montana bietet als Alleinaktionärin der Aluflexpack AG bis zu 730.000 Altaktien im Rahmen einer Mehrzuteilung an (begrenzt auf 10% der Gesamtzahl der angebotenen neuen Aktien). Damit besteht das Angebot aus bis zu 8.030.000 Aktien. Das Gesamtangebotsvolumen beträgt somit ca. CHF 146,0 Millionen bis CHF 168,2 Millionen im Basisangebot und ca. CHF 160,6 Millionen bis CHF 185,0 Millionen bei vollständig ausgeübter Mehrzuteilungsoption. Unter der Annahme der Platzierung aller angebotenen Aktien, bei vollständig ausgeübter Mehrzuteilungsoption, wird ein Streubesitz von bis zu 46,4 Prozent des Grundkapitals erwartet. *Emissionserlös soll Wachstumskurs beschleunigen* Die der Aluflexpack AG zufliessenden Mittel sollen vorwiegend dem Ausbau der Produktionskapazitäten in Europa, der Automatisierung der Produktion und zielgerichteten Unternehmenskäufen dienen. Zur Vorfinanzierung dieser Wachstumsinitiativen bereits gewährte Gesellschafterdarlehen werden zurückgezahlt. Etwa 30 Millionen Euro sollen in die Erweiterung bestehender Produktionskapazitäten für "Stand-Up-Pouches" investiert werden. Weitere 30 Millionen Euro möchte man in zusätzliche Kapazitäten an den übrigen Produktionsstandorten sowie punktuell in Effizienz- und Automatisierungseinrichtungen investieren. Geplant ist zudem, etwa 80 Millionen Euro für wertsteigernde Akquisitionen in Asien, Europa, der MENA-Region und in Nordamerika zu verwenden, wovon bereits ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag für die Akquisition des türkischen Unternehmens Arimpeks im September 2018 investiert und ebenfalls durch Gesellschafterdarlehen vorfinanziert wurde. Für das Unternehmen sowie für Herrn Igor Arbanas, CEO der Aluflexpack AG, Herrn Johannes Steurer, CFO der Aluflexpack AG und Herrn Martin Ohneberg, Verwaltungsratspräsident der Aluflexpack AG, gilt ein Lock-up von 12 Monaten, für Montana ein Lock-up von 24 Monaten. Unter der Valorennnummer (Valor) 45322689 und der International Securities Identification Number (ISIN) CH0453226893 soll am 28. Juni die Handelsaufnahme im International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange erfolgen. Kopien des Emissions- und Kotierungsprospekts sowie aller Ergänzungen werden nach dem ersten Handelstag in der Schweiz von der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich (e-mail: prospectus@zkb.ch) zur Verfügung gestellt. Zudem werden der Emissions- und Kotierungsprospekt sowie alle Ergänzungen in der Schweiz von der Aluflexpack AG, Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach (Aargau) (e-mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com) unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Für die Transaktion wurde Joh. Berenberg, Gossler & Co KG als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner mandatiert. Zürcher Kantonalbank AG fungiert als Joint Bookrunner und Raiffeisen Centrobank AG als Co-Lead Manager. =---- _[1] Bruttoemissionserlös aus Platzierung neuer Aktien ist auf rund EUR 150,0 Millionen begrenzt, d.h., Anzahl der neuen Aktien wird nach unten angepasst in Abhängigkeit vom endgültigen Angebotspreis; Anzahl der für die Mehrzuteilungsoption zur Verfügung stehenden Aktien wird 10% der Gesamtzahl neuer Aktien im Angebot nicht übersteigen._ Medienkontakte Dynamics Group AG Andreas Durisch / Thomas Balmer adu@dynamicsgroup.ch / tba@dynamicsgroup.ch +41 43 268 32 32 *Über die Aluflexpack AG:* Die Aluflexpack AG (Aluflexpack) ist eine 100%-ige Tochter der Montana Tech Components AG. Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Coffee/Tea, Pharmaceuticals, Pet Food, Confectionery und Dairy her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. März 2019 auf ca. 1.150 Mitarbeiter. www.aluflexpack.com [1] In particular, this document is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or an exemption from registration. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act. No public offering of the securities will be made in the United States. This communication is not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. This announcement is made to and is directed only at persons in the United Kingdom having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) or are high net worth companies, unincorporated associations etc falling within Article 49(2), in each case of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, and to those persons to whom it can otherwise lawfully be distributed (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication and the securities referred to herein are, and will be made, available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, such relevant persons. No other person should rely or act upon it. This communication is not intended for distribution to and must not be passed on to any retail client. Statements contained herein may constitute "forward-looking statements". Forward-looking statements are generally identifiable by the use of the words "may", "will", "should", "plan", "expect", "anticipate", "estimate", "believe", "intend", "project", "goal" or "target" or the negative of these

June 17, 2019