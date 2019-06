Hinzu kommen speziell entwickelte Probenahmesysteme und Analysatorgehäuse. Diese werden bei Bedarf auch den Herausforderungen unter extremen Bedingungen gerecht, sei es in der Hitze der Sub-Sahara oder in der Kälte Sibiriens.

Absorptionsspektroskopie

Bei der Absorptionsspektroskopie mittels durchstimmbarer Laserdioden (Tunable Diode Laser Spectroscopy, TDLAS) wird aus der gemessenen Absorption einer bekannten Strahlung die Konzentration eines Gases bzw. eines Gasbestandteils bestimmt. Eine durchstimmbare Laserdiode, deren Emmisionsfrequenz variiert werden kann, dient als Quelle der Strahlung.

Besonders in Nordamerika sind TDLAS-Geräte zur Feuchtigkeitsmessung in der Erdgasindustrie sehr beliebt. Ein Grund dafür ist die hohe Genauigkeit des Verfahrens: Selbst einfachere Geräte sind auf 2 % des abgelesenen Wertes genau und bieten ein unteres Erkennungslimit von 5 ppmv. Technische Entwicklungen haben diese Grenzen weiter verbessert, aktuelle Messgeräte sprechen schon ab 1 ppmv an bei einer Genauigkeit von 1 %.

Als berührungslose optische Messgeräte sind sie beständig gegenüber Korrosion durch Sauergase. So lassen sich sehr stabile Feuchtigkeitsmessungen in Anwendungen erzielen, bei denen andere Methoden versagen. Das von Michell Instruments entwickelte Laser-Lock-System stellt zudem sicher, dass das Analysespektrum auf dem korrekten Wasserabsorptions-Signal bleibt. Es verhindert damit effektiv Sensordrift und sorgt für langfristig hohe Messgenauigkeit. Ein weiterer Vorteil, den die optische Messung mit sich bringt, sind schnelle Ansprechzeiten. Besonders im Bereich der Erdgasspeicherung ist es essenziell, die Einhaltung der Vorgaben für die Netzqualität schnell zu ermitteln, um Spitzenanforderungen für Gas erfüllen zu können. Nicht zuletzt sprechen die niedrigen Betriebskosten für TDLAS-Messgeräte.

Aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung, ihrer schnellen Ansprechzeiten und der Fähigkeit aktueller Modelle, mit Änderungen der Hintergrundgaszusammensetzung umzugehen, empfehlen sich TDLAS-Instrumente besonders für die Überwachung der Feuchtigkeit in Gasspeicheranlagen. Sie eignen sich ebenso für Anwendungen ...

