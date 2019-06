The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA REPD XFRA ES06735169E5 REPSOL S.A. INH. -ANR- EQ00 EQU EUR N

CA SPPD XFRA IE00B979GK47 SPDR S+P US DIV.ARIST.EOH EQ00 EQU EUR Y

CA ZPR6 XFRA IE00BJL36X53 SPDR I.B0-5YEM DL G.B.EHA EQ00 EQU EUR Y

CA 24W5 XFRA JE00BJVNSS43 FERGU. PLC LS 0,1 EQ00 EQU EUR N

CA BKY XFRA JP3251200006 BK OF KYOTO LTD EQ00 EQU EUR N

CA 13WA XFRA US09523Q2003 BLUE APRON HL CL.A -,0001 EQ01 EQU EUR N

CA CPZ1 XFRA US2227955026 COUSINS PTIES INC. DL 1 EQ01 EQU EUR N