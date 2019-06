The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0482172373 PFB.SCHW.HYP 19/30 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0482172399 PFB.SCHW.HYP 19/41 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000CZ40N46 COBA MTN 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3290 LB.HESS.THR.CARRARA06P/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4XJ0 LB.HESS.-THR.ZI.DI. 19/34 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB04D9 NORDLB GELDM.FRN 05/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US459058GX53 WORLD BK 19/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US50064FAQ72 KOREA, REP 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US50064FAR55 KOREA, REP 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA XS2006909407 BRIGD SG PTE 19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2009891479 VATTENFALL 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2013525410 NORDEA MT BK 19/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2013539635 OPTUS FIN. 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2014287937 BCO SANTAND. 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2014373182 CO. RABOBANK 19/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2014373851 CO. RABOBANK 19/39 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2015231413 JYSKE BK 19/24 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2015240083 SELP FIN. 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2015267953 PSA BQE FRA. 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2015295814 ISLAND 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA HLS XFRA AU0000049033 AIC MINES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 1GWA XFRA CA38383Q8020 GOWEST GOLD LTD EQ00 EQU EUR N

CA 8SS XFRA CA86254Q1046 STRAD INC.CLASS A EQ00 EQU EUR N

CA 2LKA XFRA CA98817Q2080 YSS CORP. EQ00 EQU EUR N