FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.098 EUR

TUP XFRA US8998961044 TUPPERW.BRAND.CORP.DL-,01 0.240 EUR

TNE2 XFRA US8793822086 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1 0.199 EUR

N7MG XFRA US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS 0.999 EUR

LCR XFRA US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.684 EUR

GU9 XFRA US4016171054 GUESS ? INC. DL-,01 0.100 EUR

GRC XFRA US40065W1071 GUANGSHEN RAILW. H ADR/50 0.387 EUR

CCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.497 EUR

BS7 XFRA US1090431099 BRIGGS STRAT. CORP DL-,01 0.124 EUR

QCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.044 EUR

XPH XFRA US0320951017 AMPHENOL CORP. A DL-,001 0.204 EUR

TUL XFRA TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM TN 1 0.017 EUR

LNLB XFRA KYG5496K1242 LI NING CO.LTD NEW HD-,10 0.011 EUR

CHZ XFRA KYG2108Y1052 CHIN.RES.LA. HD-,10 0.126 EUR

STT XFRA IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.559 EUR

CPP XFRA HK0688002218 CHINA OV.LD 0.057 EUR

RNL XFRA FR0000131906 RENAULT INH. EO 3,81 3.550 EUR

TNE5 XFRA ES0178430E18 TELEFONICA INH. EO 1 0.200 EUR

YT2A XFRA ES0109427734 ATRESMED.C.D.M.D.C.EO-,75 0.250 EUR

HAW XFRA DE0006042708 HAWESKO HOLDING AG SVG 1.300 EUR

ZVL XFRA CNE1000004R6 ZHAOJIN MINING IND.H YC 1 0.005 EUR

DGF XFRA CA26779X1015 DYNACOR GOLD MINES INC. 0.007 EUR

XFRA DE000HSH4ND1 HCOB MZC 24 13/21 0.000 %

A0T XFRA US03027X1000 AMERICAN TOWER DL -,01 0.817 EUR

S0B XFRA MX01GS000004 GRPO SANBORNS SA DE CV B1 0.021 EUR

FS5 XFRA US3026351078 FS KKR CAP CORP. DL -,001 0.169 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.060 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.062 EUR

D9W XFRA US2505651081 DESIGNER BRANDS A 0.222 EUR

NUVA XFRA DE000A2E4MK4 NORATIS AG INH. O.N. 1.300 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.111 EUR