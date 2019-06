FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UMG XFRA AU000000XTV1 XTV NETWORKS LTD

YP9 XFRA KYG9884T1013 YUZHOU PPTS CO.REGS HD-10

MSK XFRA KYG608371046 MICRP.SCIEN.REGS HD-00001

IIE XFRA FR0000125346 INGENICO GROUP S.A. EO 1

REP XFRA ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1

XFRA CA8625471062 STRAD INC.

XFRA CA38383Q1090 GOWEST GOLD LTD

XFRA AU000000IAU4 INTREPID MINES LTD

XFRA US09523Q1013 BLUE APRON HL CL.A -,0001

BYNN XFRA FR0013269123 RUBIS INH. NOUV. EO 1,25

I8P XFRA FR0004024222 INTERPARFUMS S.A.INH.EO 3

GQR XFRA CA56089A1030 MAKO MINING CORP.

WX8 XFRA CNE100003F19 WUXI APPTEC H 02359 YC1

XFRA CA98817Q1090 YSS CORP.