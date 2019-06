Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,12 US-Dollar halten können. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1215 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1265 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart stehen in der Eurozone keine entscheidenden Konjunkturdaten an. In den USA werden Stimmungsdaten aus der Industrie und vom Immobilienmarkt erwartet. Im Wochenverlauf rückt an den Finanzmärkten die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in den Mittelpunkt. Mit Spannung wird erwartet, ob die Fed Hinweise auf eine an den Märkten erwartete Leitzinssenkung gibt./bgf/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0055 2019-06-17/07:41