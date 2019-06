Das Analysehaus RBC hat die Aktie der Lufthansa trotz einer Gewinnwarnung auf "Outperform" belassen. Das nun erneut gesenkte Ziel der Fluggesellschaft für das operative Ergebnis (Ebit) gehe wieder auf die Billigtochter Eurowings zurück, die auf der Kurzstrecke zu kämpfen habe, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei unverständlich, dass die Lufthansa auf Kosten der Aktionäre und Gewinne an ihrer Strategie der Verteidigung von Marktanteilen festhalte. Darunter könnte zumindest das kurzfristige Vertrauen der Anleger in die Unternehmensstrategie leiden./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2019 / 19:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2019 / 19:33 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-06-17/07:52

ISIN: DE0008232125