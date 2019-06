Liberty Defense Corp.: Liberty Defense kündigt Zusammenarbeit mit Bayern München im Rahmen des Beta-Testings von Hexwave an DGAP-News: Liberty Defense Corp. / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung Liberty Defense Corp.: Liberty Defense kündigt Zusammenarbeit mit Bayern München im Rahmen des Beta-Testings von Hexwave an 17.06.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Vancouver, BC, und München, Deutschland - 17. Juni 2019 - Liberty Defense Holdings, Inc. ("Liberty") (TSXV: SCAN; FRA:A2PG58; ISIN: CA530044R1073), eines der führenden Unternehmen in der Sicherheitsindustrie und bei Lösungen zur Detektion von Waffen, freut sich bekannt geben zu dürfen, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung ("Memorandum of Understanding") mit dem deutschen Fussballclub FC Bayern München unterschrieben hat, in dessen Rahmen das Hexwave-System beta getestet werden wird. Die Allianz-Arena, das Stadion von Bayern München, verfügt über 75.000 Sitze und ist das zweitgrößte Stadion in Deutschland. Hexwave verwendet schwach-energetische Radarbilder und Künstliche Intelligenz ("KI"), um Waffen und Gefahren zu erkennen und ermöglicht es den Betreibern von Veranstaltungsorten dadurch, eine mehrstufige Sicherheitsstrategie zu fahren. Dadurch können Gefahren und Waffen innerhalb des Geländes aufgespürt werden, ohne die Bewegungsmöglichkeiten von größeren Personengruppen zu beeinträchtigen. "Unser Hexwave-Produkt wurde von allen Seiten hervorragend aufgenommen und wir sind auf unsere Zusammenarbeit mit Bayern München gespannt. Der Klub ist eine der wichtigsten Adressen im Vereinsfussball sowohl in Europa als auch in Nordamerika", so Bill Riker, der CEO von Liberty Defense. "Unsere Fähigkeit, das System sowohl innerhalb als auch außerhalb von geschlossenen Räumen einsetzen zu können und dies sowohl offen für jedermann sichtbar, als auch versteckt hinter Wänden, setzt uns von unseren Wettbewerbern ab und erweckt zunehmend das Interesse von anderen Marktteilnehmern. " Das Testen unseres Produktes in echten Veranstaltungsorten und in Zusammenarbeit mit Organisationen wie Bayern München sind ein wichtiger Bestandteil des Entwicklungsprozesses von Hexwave. Wir können dadurch sicherstellen, dass unser Produkt auf die Anforderungen des Marktes ausgerichtet ist. Die Testphase in Europa wird höchstwahrscheinlich direkt im Anschluss and die nordamerikanischen Tests erfolgen. Während der Beta Testphase werden wir Hexwave an echten Veranstaltungsorten testen. Die Alpha Testphase findet dann idealerweise in Libertys Center of Excellence Labor in Atlanta, Georgia statt. Oliver Meßthaler, der Leiter der Stadionsicherheit bei Bayern München sagte zu der Zusammenarbeit: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Liberty Defense während der wir die Möglichkeiten von Hexwave genau analysieren werden." "Die Tatsache, dass Bayern München einer der Early Adopter in Europa sein wird und wir die Chance bekommen mit dem FC Bayern zusammenarbeiten, macht uns sehr glücklich", fügte Riker hinzu. Es wird erwartet, dass der Markt für Sicherheitssysteme zur Waffenerkennung bis zum Jahr 2025 eine Größe von 7,5 Mrd. USD erreichen wird, nachdem er aktuell auf etwa 4,9 Mrd. geschätzt wird. Dabei verfügen öffentliche Einrichtungen wie Stadien über einen Marktanteil von rund 20%. Eine Studie der Homeland Security Research Corp. geht davon aus, dass alleine Europa für bis zu 24% des Gesamtmarktes verantwortlich sein wird. Weitere Informationen zu Liberty Defense finden Sie unter folgendem Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=IjGCViVcN-g Diese Pressemeldung wurde aus dem Englischen übersetzt von www.smallcap.report. Für Liberty Defense Bill Riker CEO & Director Über Liberty Defense Liberty Defense bietet Lösungen für die Sicherheitsindustrie an und dort besonders im Bereich der Detektion versteckter Waffen innerhalb von Zonen mit erhöhtem Fussgängeraufkommen. Durch eine exklusive Lizenz hat Liberty mit dem MIT Lincoln Laboratory eine Vereinbarung über den Transfer von Technologien abgeschlossen, die es dem Unternehmen erlaubt mehrere MIT Patente im Bereich der aktiven 3D Imaging Technologie bei der Herstellung des Hexwave Produktes zu benutzen. Das Hexwave System selbst ist designed um möglichst diskret, modular und skalierbar eine größtmögliche und vielschichtige Detektion zu gewährleisten. Dadurch wird die Möglichkeit geboten, sich proaktiv möglichen städtischen Bedrohungen entgegenzustellen. Die Sensoren sind mit aktiver 3D Imaging Technologie ausgestattet und die durch künstliche Intelligenz optimierte automatische Erkennungsfunktion kann sowohl metallische und nicht-metallische Handfeuerwaffen, Messer, Sprengstoffe und weitere Gefahren erkennen. Liberty fühlt sich bei seinen Aktivitäten außerdem dem Gemeinwohl verpflichtet und will mit seinen ausgezeichneten Erkennungsmethoden den Menschen etwas Sicherheitsgefühl zurückgeben. Mehr über Liberty Defense erfahren Sie unter libertydefense.com Über Bayern München Der Fussballverein Bayern München AG, besser bekannt als FC Bayern München, Bayern München oder FC Bayern ist ein in München, Bayern, beheimateter Sportverein. Der Verein ist in erster Linie für seine Herren-Fussballmannschaft bekannt, welche in der Bundesliga, der höchsten deutschen Spielklasse aktiv ist. Bayern München ist zudem deutscher Rekordmeister und wurde in der Vereinsgeschichte bereits 29 Mal deutscher Meister und 19 Mal DFB-Pokalsieger. Die Allianz-Arena verfügt über 75,000 Plätze und ist das zweitgrößte Sportstadion in Deutschland. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Liberty Investor Relations: Adam Ross Telefon: +1 604 3369820 x1 Gebührenfrei (USA): +1 883 9233334 Email: info@libertydefense.com Liberty Media Relations: Brittany Whitmore Telefon: +1 778 2386096 Email: brittany@exvera.com Über diese Pressemitteilung: Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von Aktien.news, dem Börsenportal für deutsche Finanznachrichten. 