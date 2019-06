EXCHANGE NOTICE 17 JUNE 2019 SHARES THE SHARES OF YLEISELEKTRONIIKKA OYJ TO OBSERVATION SEGMENT Yleiselektroniikka Oyj published on 15 June 2019 a Stock Exchange Release where it announced that Preato Capital AB has become obligated to launch a takeover bid for the shares in Yleiselektroniikka Oyj. Nasdaq Helsinki transfers the shares of Yleiselektroniikka Oyj to the Observation segment on the grounds of the Rules of the Exchange (rule 2.2.8.2 article (iv)). Rules of the Exchange rule 2.2.8.2 article (iv): "The company is subject to a public bid or a bidder has disclosed its intention to make a bid for the company." The purpose of the observation segment is to alert the market to special facts and circumstances or actions pertaining to the subject issuer or security. The observation segment is a subset of the Official List. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ************************************************ TIEDOTE 17.6.2019 OSAKKEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N OSAKKEET TARKKAILULISTALLE Yleiselektroniikka Oyj julkisti 15.6.2019 pörssitiedotteen, jonka mukaan Preato Capital AB:lle on syntynyt velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista. Nasdaq Helsinki siirtää Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeet Pörssin sääntöjen 2.2.8.2 kohdan (iv) perusteella tarkkailulistalle. Pörssin säännöt 2.2.8.2 kohta (iv): "Yhtiö on julkisen ostotarjouksen kohteena tai ostotarjouksen tekijä on julkistanut aikomuksensa tehdä kyseisestä yhtiöstä ostotarjouksen." Tarkkailulistalle siirtämisen tarkoituksena on ilmoittaa markkinoille kyseistä liikkeeseenlaskijaa tai arvopaperia koskevasta seikasta tai toimenpiteestä. Tarkkailulista on pörssilistan osa. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260