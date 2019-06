Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Lufthansa trotz einer Gewinnwarnung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das neue bereinigte operative Ergebnisziel (Ebit) der Fluggesellschaft liege deutlich unter der bisherigen Planung sowie der Konsensschätzung, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion auf die Gewinnwarnung des Unternehmens. Entsprechend dürften die Markterwartungen schnell nach unten angepasst werden, und auch beim Aktienkurs drohe eine negative Reaktion. Auf der Kapitalmarktveranstaltung am 24. Juni werde es mehr brauchen als einen positiven langfristigen Ausblick - und erst einmal sehe er nicht, wie die Lufthansa das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen könne./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2019 / 23:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-06-17/08:08

ISIN: DE0008232125