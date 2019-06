Die Ölpreise haben am Montag leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 62,23 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 14 Cent auf 52,65 Dollar.

In der vergangenen Woche waren die Rohölpreise zeitweise deutlich gestiegen, nachdem zwei Tanker im Golf von Oman mutmaßlich attackiert wurden. Die USA und Saudi-Arabien beschuldigen den Iran, der dies jedoch von sich weißt. Mittlerweile scheint sich die Alarmstimmung am Erdölmarkt etwas gelegt zu haben. Die ölreiche Region am persischen Golf stellt zugleich ein Nadelöhr für einen erheblichen Teil des Öltransports via Schiff dar.

Eine tendenzielle Belastung für den Ölmarkt ist nach wie vor die schwächere Weltkonjunktur. Wie neue Daten der US-Behörde CFTC zeigen, haben spekulative Anleger ihre Wetten auf fallende Ölpreise zuletzt deutlich ausgeweitet. Wesentlicher Grund für die skeptische Haltung sind die zahlreichen von den USA ausgehenden Handelskonflikte, die auf den wirtschaftlichen Aussichten und damit der erwarteten Ölnachfrage lasten./bgf/jha/

AXC0065 2019-06-17/08:12