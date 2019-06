Lufthansa kappt die Gewinnprognose und testet damit wohl auch den bisherigen Tiefstkurs von etwa 16,50/17 Euro. Nach 24,40 Euro in der Spitze der letzten 12 Monate dürfte diese Ebene schon die ersten Möglichkeiten beinhalten, in Position zu gehen. Eile ist gleichwohl nicht nötig.



BASF erwägt schnellen Abbau: Das überrascht ebenfalls nicht und auch hier wird der bisherige Tiefstkurs von etwa 57/58 Euro noch getestet werden. Aber: Investments in den großen Chemie-Adressen drängen sich nicht auf. Jeder, der Materialien herstellt, die irgendwie als Rohstoff oder Ergänzung in Lebensmitteln oder anderen Produkten stecken, die von Menschen aufgenommen werden, ist davon berührt, dass Umweltklagen jederzeit zu erwarten sind. Das Muster sind die Dieselklagen von VW, wie bereits beschrieben. Es gibt genügend Richter, die solchen Thesen gerne folgen ohne das ein wirklicher Schaden bewiesen wird. Mithin: Die klassische Chemie lebt vorerst gefährlich oder gefährdet. Investments drängen sich nicht auf.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info