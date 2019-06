flatex Morning-news EUR/USD: Das Währungspaar EUR/USD könnte in den letzten Tagen ...

Das Währungspaar EUR/USD könnte in den letzten Tagen eine schrittweise Neueinpreisung vollzogen haben. Der Greenback könnte aufgrund der Annahme einer erst im Juli geplanten Zinssenkung der Fed wieder etwas an Stärke zurückgewonnen haben. Zusätzlich profitierte der US-Dollar von in den seitens der EZB in den Raum gestellten Möglichkeiten und Maßnahmen, um gegebenenfalls bei einer Rezession überhaupt noch angemessen geldpolitisch reagieren zu können. Dabei wurden unter anderem auch Gedankenspiel mit Negativzinsen lauter.

Zur Charttechnik: Auf längere Sicht könnte weiterhin nur der Kursverlauf seit dem Jahresanfang zur Ermittlung der übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite von Relevanz sein. Das Währungspaar EUR/USD bildete am 10. Januar 2019 ein Hoch von 1,1570 aus und fiel seitdem sukzessive bis auf ein Verlaufstief vom 23. Mai 2019 bei 1,1107 hinab. Demnach könnten die nächsten Widerstände bei 1,1284/1,1338/1,1393/1,1461 und 1,1570 zu ermitteln sein. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 1,1107, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1,1040/1,0998/1,0930 und 1,0821 in Betracht.

