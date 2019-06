Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies einen gestiegenen Optimismus unter großen und kleinen Terminspekulanten aus.So verbesserte sich die kumulierte Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) auf Wochensicht von 172.600 auf 202.000 Kontrakte (+17,1 Prozent) und erreichte damit den höchsten Wert seit März 2018. Zum Wochenstart kann man an den Goldmärkten nun aber eine eher abwartende Haltung ausmachen. Die zweitägige Sitzung ...

