In der vergangenen Woche trat der DAX auf der Stelle. So bildete sich in den Stundenkerzen ein kleines Dreieck. Die Eröffnung des DAX wird bei ca. 12.120 Punkten und somit in der Mitte des Dreiecks erwartet. In Hinblick auf die US-Notenbanksitzung am Mittwoch sowie den weiterhin vorhandenen Unwägbarkeiten (Brexit, USA-Iran, USA-China) dürfte der Markt eher auf der Stelle treten. Kurzfristige Richtungswechsel ...

