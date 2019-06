JPMorgan hat Continental nach einer von der US-Bank organisierten Fachkonferenz von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 137 auf 119 Euro gesenkt. Analyst Jose Asumendi rechnet inzwischen laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem herausfordernden zweiten Halbjahr für die europäische Autoindustrie. Seine Produktionsprognose für den chinesischen Automarkt in diesem Jahr kürzte er. Für Continental senkte er seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem und im nächsten Jahr./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2019 / 23:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / 01:28 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005439004