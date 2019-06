Die Aktie von Evotec hat in den vergangenen Tagen wieder deutlich zulegen können. Im Wochenvergleich ist das Papier sogar hinter Axel Springer (plus 11,0 Prozent) und Morphosys (+6,1 Prozent) mit einem Zugewinn von 5,7 Prozent der drittstärkste Wert im MDAX. Nun ist Evotec an einen wichtigen Widerstand herangelaufen: den seit Anfang April ausgebildeten kurzfristigen Abwärtstrend. Gelingt der Sprung darüber, wäre dies ein erstes starkes positives Signal. Wichtig wäre dann im Anschluss allerdings auch der schnelle Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 24 Euro. Dann wäre der Weg frei in Richtung Mehrjahreshoch bei 25,83 Euro.

