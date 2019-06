Nach dem Ende der 5G-Versteigerung rückt bei der Deutschen Telekom wieder die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint in den Fokus. Ein Medienbericht deutet nun an, dass der Zusammenschluss genehmigt werden dürfte. Im frühen Handel reagiert die T-Aktie allerdings kaum auf die Meldung - denn es gibt einen Haken an der Sache.

Den vollständigen Artikel lesen ...