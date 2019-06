Wien (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche veröffentlichten Details rund um die dritte Runde der TLTRO Gelder der EZB, scheinen dem Emissionsvolumen auf dem EUR denominierten Covered Bond (CB) Primärmarkt nichts anhaben zu können, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Alleine am Mittwoch vergangener Woche seien zwei Deals mandatiert bzw. vier weitere Deals gepreist worden und hätten so für ein solides Emissionsvolumen gesorgt. Die Coventry Building Society plane eine EUR 500 Mio. CB-Emission mit einer Laufzeit von 7J. Mandatiert sei ebenso eine Dual-Tranche der Rabobank mit Laufzeiten von 8J bzw. 20J. Gepreist hätten bereits die Royal Bank of Canada (EUR 1,25 Mrd., 7J, MS+8 BP), die SP Mortgage Bank (EUR 500 Mio., 7J, MS+9 BP), Aareal Bank (EUR 500 Mio., 8J, MS-1 BP) sowie die Bawag (EUR 500 Mio., 15J, MS+10 BP). Damit seien am Mittwoch rund EUR 2,7 Mrd. an EUR denominierten CB begeben worden. ...

