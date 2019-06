Die US-Bank JPMorgan hat Yara von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Aktie habe sein weiterhin gültiges Kursziel von 400 norwegischen Kronen erreicht, begründete Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie das neue Votum. Zudem seien die Harnstoff-Preise womöglich an ihrem Zenit, zumindest kurzfristig./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / 00:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / 01:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-06-17/09:14

ISIN: NO0010208051