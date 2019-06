Die Lage bleibt schwierig an den Aktienmärkten weltweit. Nach wie vor gibt es mehrere Belastungsfaktoren, gerade von Seiten der Politik. Trotzdem schaffte es der DAX in der vergangene Woche leicht zuzulegen, nämlich um 0,4 Prozent.



Marktidee: Euro Bund Future Der Euro Bund Future weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Am 7. Juni hatte der Zinskontrakt ein Verlaufshoch verzeichnet. Anschließend setzte eine kurzfristige Konsolidierung ein. Am Freitag sprang der Euro Bund Future wieder über das Verlaufshoch, rutschte anschließend aber ab. Das könnte ein Indiz für eine Ausdehnung der Konsolidierung sein.