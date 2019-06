Hamburg (ots) - Martin Busker hat für den Film "Zoros Solo" am Sonntagabend, 16. Juni den NDR Filmpreis für den Nachwuchs 2019 erhalten. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung wurde im Rahmen des 30. Internationalen Filmfests Emden-Norderney vergeben. Der Preis ehrt traditionell den deutschen Erstlings- oder zweiten Spielfilm, der bei dem Festival die höchste Publikumsbewertung bekommen hat.



Der Film des 1980 in Emden geborenen Regisseurs Martin Busker erzählt vom 13-jährigen Zoro. Mit seiner Mutter und seinen Schwestern war er aus Afghanistan nach Deutschland ins schwäbische Liebigheim geflüchtet. Doch seinen Vater mussten sie auf der Flucht in Ungarn zurücklassen. Zoro hat ein großes Ziel: Er möchte unbedingt seine Familie wieder vereinen.



Es ist der erste lange Kinofilm von Martin Busker. Buch: Martin Busker, Fabian Hebestreit. Redaktion: Stefanie Groß (SWR). Produktion: H & V Entertainment, SWR.



"Zoros Solo" gewann beim Festival außerdem gemeinsam mit dem Film "Don't Shoot" den Score Bernhard Wicki Preis in Gold.



Der NDR Filmpreis für den Nachwuchs wird seit 2007 für einen ersten oder zweiten programmfüllenden Spielfilm einer deutschsprachigen Regisseurin / eines deutschsprachigen Regisseurs verliehen. Vorangegangene Dokumentationen oder Kurzfilme werden nicht angerechnet. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wird vom Norddeutschen Rundfunk, Landesfunkhaus Niedersachsen, ausgestattet.



