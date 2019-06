Volkswagen will die LKW-Tochter Traton noch in diesem Monat an die Börse bringen. Bereits am 28. Juni soll es soweit sein. Volkswagen will bis zu 57,5 Millionen Aktien platzieren, wobei eine Preisspanne zwischen 27 und 33 Euro anvisiert wird. Am unteren Ende würde dies einer Bewertung von rund 15,5 Milliarden Euro entsprechen. Laut VW-Angaben soll 10 bis 11,5 Prozent der Anteile in den Streubesitz wandern, was Volkswagen bis zu 1,9 Milliarden Euro in die Kassen spülen soll. EUWAX ...

