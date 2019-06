Alle Vorgänge rund um Wirecard und die Merkwürdigkeiten in den Geschäften von N24 (nicht börsennotiert) führen dazu, dass die Kunden misstrauisch werden. Das lässt sich im Moment noch nicht an den Zahlen belegen, aber der Umfang der Umsätze ist erkennbar negativ. In FinTechs ist alles zusammengefasst, was mit Finanztransaktionen zu tun hat. Auch Börsenmakler und Discountbroker gehören dazu.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info