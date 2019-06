Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Freitag weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht. Dabei hätten sich die Notierungen an die Hürde bei 62,82 USD erneut heranbewegt. Es biete sich die Chance, die Erholung auszudehnen. Spielraum sei dabei zunächst bis in den Bereich 62,82 USD vorhanden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...