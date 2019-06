Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Auf der europäischen Kurzstrecke, vor allem in Deutschland und Österreich, gerate die Airline aufgrund Überkapazitäten zunehmend unter Druck, schrieb Analyst Jarrod Castle in einem ersten Kommentar am Montag. Stark laufende Geschäfte auf der Langstrecke reichten nicht aus, die Schwäche auf der Kurzstrecke zu kompensieren. Die Lufthansa-Papiere hätten sich zuletzt bereits schwach entwickelt. Diese Schwäche dürfte sich fortsetzen und womöglich auch den Sektor nach unten ziehen. Die Gewinnwarnung dürfte auch den Kapitalmarkttag am 24. Juni überschatten./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / 00:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008232125