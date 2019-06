Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IMK erwartet dieses Jahr 1,0 Prozent Wachstum

Das Konjunkturforschungsinstitut IMK rechnet für dieses Jahr mit einer deutlich günstigeren wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland als viele andere Ökonomen und die Bundesregierung. "Die deutsche Wirtschaft wächst in diesem Jahr stärker als von vielen erwartet", erklärten die Ökonomen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nimmt nach ihrer Prognose 2019 um 1,0 und 2020 um 1,6 Prozent zu, wobei im kommenden Jahr die größere Zahl an Arbeitstagen eine wichtige Rolle für das höhere Wachstum spiele, erklärte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.

Große Koalition erzielt Einigung in Streit um Grundsteuer

Nach monatelangem Streit um die Reform der Grundsteuer haben die Spitzen von Union und SPD eine Einigung erzielt. Der Koalitionsausschuss habe sich "in allen substanziellen Fragen" für die zukünftige Erhebung der Grundsteuer verständigt, erklärten die Koalitionäre in der Nacht auf Montag in Berlin. Details wurden zunächst nicht bekannt. Erstmals seit dem Rücktritt von SPD-Chefin Andrea Nahles beriet die Runde unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in neuer Zusammensetzung.

CDU-Kandidat Ursu setzt sich bei OB-Wahl in Görlitz gegen AfD-Bewerber durch

Der CDU-Politiker Octavian Ursu hat sich bei der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz gegen den AfD-Kandidaten Sebastian Wippel durchgesetzt. Ursu erreichte am Sonntag im zweiten Wahlgang 55,1 Prozent der Stimmen und lag damit deutlich vor Wippel, der auf 44,9 Prozent kam. Somit zerschlugen sich die Hoffnungen der AfD, erstmals in Deutschland einen Oberbürgermeister zu stellen.

Däne Madsen zum Oberbürgermeister Rostocks gewählt

Der Däne Claus Ruhe Madsen hat die Wahl zum Oberbürgermeister in Rostock deutlich gewonnen. Damit wird er der erste Ausländer sein, der eine deutsche Großstadt regiert. Bei der Stichwahl am Sonntag setzte sich der 46 Jahre alte parteilose Unternehmer mit deutlichem Vorsprung gegen der Linken-Kandidaten Steffen Bockhahn durch, wie die Hansestadt mitteilte. Madsen holte 57,1 Prozent der Stimmen. Sein Konkurrent, der Rostocker Sozialsenator Bockhahn, kam auf 42,9 Prozent der Stimmen.

USA verschieben Vorstellung von Nahost-Friedensplan wohl auf den Herbst

Die USA werden ihren mit Spannung erwarteten Nahost-Friedensplan womöglich erst im November vorstellen. Der Nahost-Berater von US-Präsident Donald Trump, Jason Greenblatt, begründete dies in einem Zeitungsinterview mit den auf den 17. September angesetzten Neuwahlen in Israel. Bis zur Bildung einer neuen Regierung dürften dann noch Wochen vergehen. Mit der Vorstellung des Plans müsse deswegen "potenziell bis zum 6. November" gewartet werden, sagte Greenblatt der Zeitung Jerusalem Post.

Stromversorgung in Argentinien und Uruguay nach Blackout wieder hergestellt

Nach dem massiven Blackout in Argentinien und Uruguay ist die Stromversorgung in den beiden südamerikanischen Ländern wieder vollständig hergestellt worden. Das argentinische Energie-Staatssekretariat teilte mit, die Stromversorgung sei "zu 100 Prozent" wiederhergestellt. Die Ursache für den flächendeckenden Stromausfall blieb weiterhin unklar.

