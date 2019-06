Bei der Gateway Real Estate AG handelt es sich um einen führenden Entwickler von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland, der seit 2001 in diesem Segment aktiv ist und über zahlreiche erfolgreich abgeschlossene Referenzprojekte verfügt, die teilweise für das Bild der jeweiligen Stadt prägend sind. Diese Expertise und Historie wurden in die Gesellschaft im Oktober 2018 durch die vollständige Übernahme der Development Partner AG gegen die Ausgabe von 148,6 Mio. neuen Aktien eingebracht, wodurch die Alteigentümer von Development Partner fast 90 Prozent der Anteile an der Gateway Real Estate AG erhielten. Somit handelte es sich um einen Reverse-Takeover der "alten" Gateway Real Estate AG, die sich bis dahin als Bestandhalter von Gewerbeimmobilien in Deutschland betätigte.

Durch die Übernahme reduzierte sich der Freefloat der Gesellschaft, die bis dahin lediglich in Stuttgart gehandelt wurde, auf 0,5 %. Um die Attraktivität der Aktie zu erhöhen, wurden deswegen im April dieses Jahres eine Kapitalerhöhung um 16,9 Mio. Aktien bei neuen Investoren platziert und darüber hinaus Aktien aus dem Bestand des Großaktionärs SN Beteiligung Holding umplatziert, wodurch sich der Freefloat auf 25 % erhöhte. Auf dieser Grundlage wurde anschließend die Notiz im Prime Standard der Frankfurter Börse aufgenommen.

Gateway Real Estate bzw. ihre Tochter Development Partner deckt als Immobilienentwickler die komplette Wertschöpfungskette ab, angefangen von der Identifizierung ...

