H.I.G. Capital ("H.I.G.") hat eine Vereinbarung zum Erwerb des europäischen Polyurethan-Systemgeschäfts (das "Unternehmen") von der Covestro AG im Rahmen einer Carve-out-Transaktion abgeschlossen. H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital über 26 Mrd. EUR. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden. Der Vollzug der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2019 erwartet.

Das erworbene Unternehmen besteht aus vier Systemhäusern in Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Spanien. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 230 Mio. EUR. Polyurethan-Systemhäuser entwickeln und produzieren maßgeschneiderte, gebrauchsfertige Lösungen zur Herstellung eines breiten Spektrums an Polyurethanprodukten. Hierunter fallen etwa Dämmstoffe, Schäume, Schuhsohlen und Baumaterialien. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl an kleinen und mittelständischen Kunden in ganz Europa. Geleitet wird das Unternehmen künftig von Dr. Jörg Schottek, einem erfahrenen Manager aus der Chemiebranche.

Dr. Johannes Natterer, Managing Director bei H.I.G.: "Maßgeschneiderte Polyurethan-Systeme finden eine Vielzahl von Anwendungen in zahlreichen Branchen. Systemhäuser bieten ihren Kunden entscheidenden Mehrwert. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem ihre Leistungen bei der Produktentwicklung, der Unterstützung bei technischen Fragestellungen sowie in der Logistik. Polyurethane sind höchst vielseitige Werkstoffe und es werden permanent neue Anwendungen für sie entwickelt damit wächst die Nachfrage nach Dienstleistungen der Systemhäuser stetig."

"Nach dem erfolgreichem Carve-out wird das Unternehmen ein führender unabhängiger Anbieter von Polyurethan-Systemen in Europa sein. Wir wollen dabei helfen, die paneuropäische Präsenz des Unternehmens sowohl organisch als auch durch ergänzende Akquisitionen weiter auszubauen", kommentiert Dr. Holger Kleingarn, Managing Director bei H.I.G. "Dabei wird das Unternehmen wie bislang enge Beziehungen zu Covestro als einem der wichtigsten Rohstofflieferanten unterhalten. Wir freuen uns sehr, mit Dr. Jörg Schottek einen sehr erfahrenen CEO aus der Chemieindustrie für die Führung des Unternehmens gewonnen zu haben."

Dr. Jörg Schottek fügt hinzu: "Das Polyurethan-Systemgeschäft von Covestro ist bekannt für sein Angebot an innovativen Lösungen sowie marktführenden Dienstleistungen für Kunden in ganz Europa. Als eigenständiges Unternehmen werden wir hierauf aufbauen und auch künftig auf exzellente Produktqualität, Flexibilität und einwandfreien Kundenservice setzen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen und erfolgreichen Managementteam."

Über H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über 26 Mrd EUR*. Sitz der Gesellschaft ist Miami, mit weiteren Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta sowie in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo. H.I.G. ist auf Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert und verfolgt einen flexiblen Investmentansatz, der auf operative Verbesserungen und Wertschöpfung abzielt:

1. Die von H.I.G. gemanagten Private Equity-Fonds investieren in mittelständische Unternehmen, z.B. in Form von Buy-Outs oder Carve-Outs, Wachstumsfinanzierungen oder Privatisierungen. Hierbei arbeiten die langjährig operativ erfahrenen Mitarbeiter von H.I.G. eng mit dem jeweiligen Management zusammen.

2. H.I.G. Fremdkapital-Fonds investieren bei Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen in vor- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt. H.I.G. WhiteHorse ist ein führender Manager von Collateralized Debt Obligations (CLOs) und unterhält eine börsennotierte Business Development Company (WhiteHorse Finance).

3. H.I.G.-Real-Estate-Fonds investieren in value-add Immobilien, die von einem verbesserten Asset Management profitieren können.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Zum aktuellen Portfolio der H.I.G.-Gruppe gehören über 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 28 Mrd. EUR. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G. Website unter www.higcapital.com.

Based on total capital commitments managed by H.I.G. Capital and affiliates.

