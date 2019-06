Wien (www.anleihencheck.de) - Am Dienstag will der Berliner Senat mit dem "Mietendeckel" einen durchaus kontrovers diskutierten Eingriff in den lokalen Wohnimmobilienmarkt beschließen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auf Sicht von fünf Jahren sollten die Mieten eingefroren werden. Die Reaktion von Vermieterseite habe nicht lange auf sich warten lassen: So habe Haus & Grund, der Interessensverband der Eigentümer, dazu aufgerufen, die Mieten noch vor Beschluss der Maßnahme zu erhöhen. Ungeachtet dessen sei der zunehmende Druck staatlich regulierender Eingriffe für deutsche Immobilienunternehmen klar Credit-negativ zu werten. In Berlin dürften sich die Auswirkungen vor allem in den Gewinnerwartungen dort stark vertretener Unternehmen wie ADO Properties und Deutsche Wohnen widerspiegeln. (News vom 13.06.2019) (17.06.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...