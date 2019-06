Wien (www.anleihencheck.de) - Der US-Datenkalender ist in den nächsten Tagen eher dünn besetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Erwähnenswert seien neben den beiden ersten regionalen Stimmungsumfragen für das Verarbeitende Gewerbe aus New York und Philadelphia - Empire State Index (Mo.) und Philadelphia FED Index (Do.) - in erster Linie die Zahlen zu den Wohnungsbaubeginnen (Di.) sowie den Verkäufen bestehender Wohnhäuser (Fr.). Für die Verkäufe bestehender Wohnhäuser zeichne sich aufgrund der vorliegenden regionalen Daten gegenüber April ein deutlicher Anstieg ab. Die Analysten der RBI würden mit einem Wert von 5,35 Mio. rechnen, nach 5,19 Mio. im April. Bei den Wohnungsbaubeginnen seien die Analysten ebenfalls sehr optimistisch. Sie würden mit einem kräftigen Plus auf 1.300 Tsd. rechnen und lägen damit deutlich über der Konsensschätzung. ...

