++ Anleger erhoffen sich lockere Geldpolitik von großen Notenbanken ++ EURUSD verliert an Boden, Draghi und FOMC-Treffen im Fokus ++ DE30 sucht am Montag nach klarer Richtung ++In dieser Woche dreht sich alles um die Geldpolitik, da zahlreiche Zentralbanken (u.a. Fed, BoJ und BoE) ein Update liefern. Die Wall Street schloss am Freitag mit leichten Verlusten, sodass das technische Bild auf eine klare Wartehaltung der Anleger hindeutet. Der marktbreite S&P 500 profitierte ausschließlich von seiner höheren Eröffnung zu Beginn der vergangenen Woche und die Futures notieren im heutigen frühen Handel mit 2.895 Punkten weiterhin auf ähnlich hohem Niveau. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...