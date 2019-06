Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche dreht sich alles um die Geldpolitik, da zahlreiche Zentralbanken (u.a. FED, Bank of Japan (BoJ) und Bank of England (BoE)) ein Update liefern, so die Experten von XTB.Die Wall Street habe am Freitag mit leichten Verlusten geschlossen, sodass das technische Bild auf eine klare Wartehaltung der Anleger hindeute. Der marktbreite S&P 500 habe ausschließlich von seiner höheren Eröffnung zu Beginn der vergangenen Woche profitiert und die Futures würden im heutigen frühen Handel mit 2.895 Punkten weiterhin auf ähnlich hohem Niveau notieren. Auch die heutige Asien-Sitzung sei insgesamt gemischt gewesen, wobei chinesische Aktien flach gehandelt würden. ...

