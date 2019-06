"Wir werden die herkömmlichen Bauformen und den aktuellen Produktionsprozess von Batteriezellen überwinden, um die Batterieleistung deutlich zu steigern und die Fertigung effizienter zu machen", kommentierte der geschäftsführende Gesellschafter von Plasmatreat, Dipl.-Ing. Christian Buske, den Start von Intecells. Neue Batterietechnologien seien nicht nur für den stetig wachsenden Bereich der Elektromobilität von großer Bedeutung, sondern würden auch zahlreiche Anwendungen der Consumer-Electronics-Branche optimieren beziehungsweise überhaupt erst ermöglichen. Gemeinsam für neue Batterielösungen Intecells ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Plasmatreat und Architected Batteries Unbound (ABU). Dr. Shawn Gayden (ABU/CEO Intecells) ist sich sicher, dass das Start-up schon bald neue Batterielösungen präsentieren wird: "Wir profitieren von unseren engen Beziehungen zu unseren Kunden in der Branche. Sie ermöglichen es uns, schnell den ersten kommerziellen Erfolg zu realisieren, der die Zukunft der Batterieherstellung prägen wird." Christian Buske und Dr. Gayden gründeten Intecells gemeinsam und warben dafür die Venture Capitals-Finanzierung beim Investor Walden International aus San Francisco ein. "Wir freuen uns sehr, Intecells fördern zu können. Im Hinblick auf die sich weltweit rasant entwickelnde Industrie für intelligente Fahrzeuge halten wir die neuen Batterielösungen von Intecells für wesentlich vielversprechender als die bisherigen Produkte am Markt. Wir sind sehr zuversichtlich, was die Zukunft von Intecells betrifft. Deshalb möchten wir das Unternehmen dabei unterstützen, zu wachsen und die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen", kommentierte Dr. Hing Wong von Walden International die Gründung von Intecells. Walden International hat sich in den vergangenen zehn Jahren bereits an zahlreichen Technologieunternehmen in der Automobilindustrie beteiligt, unter anderem an Schaltkreisproduzenten, Lösungsanbietern und Systemhäusern. (sf)

