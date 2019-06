Die Aluflexpack AG hat gemeinsam mit ihrer Alleinaktionärin Montana Tech Components AG (im Eigentum von Michael Tojner), und Joh. Berenberg, Gossler & Co KG die Konditionen der geplanten Kotierung im International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange festgelegt. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 je Aktie festgelegt. Der Börsengang besteht aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz sowie Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren in bestimmten Jurisdiktionen ausserhalb der Schweiz. Der Bookbuilding-Prozess beginnt heute, am 17. Juni 2019, und endet voraussichtlich am 27. Juni 2019 um 12:00 Uhr (CEST). Die Bekanntgabe des endgültigen Angebotspreises wird voraussichtlich am 28. Juni 2019 ...

