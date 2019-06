Seit heute können Aktien (bis zu 8,03 Millionen Stück) der Aluflexpack AG (ich hatte dir hier berichtet) um einen Preis von 20 bis 26 Schweizer Franken gezeichnet werden. Der Verpackungshersteller ist eine Tochter der Montana Industrial Components von Investor Michael (Tojner). Der Börsengang soll am 28. Juni 2019 an der SIX in Zürich erfolgen. Michael strebt einen Streubesitz von 46,6 Prozent an. ...

