Die australische Investmentbank Macquarie hat Eon mit "Neutral" und einem Kursziel von 9,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Netze des Versorgers dürften in einem Nullzinsumfeld hoch bewertet werden, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den Wert spreche die Dividendenrendite von fünf Prozent. Eon dürfte in der Lage sein, die Dividende je Aktie um sieben Prozent jährlich in den kommenden fünf Jahren zu steigern. Der Experte weist aber auf Risiken im Großbritannien-Geschäft hin./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / 04:33 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-06-17/10:26

ISIN: DE000ENAG999