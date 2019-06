Die australische Investmentbank Macquarie hat Uniper mit "Neutral" und einem Kursziel von 26 Euro in die Bewertung aufgenommen. In den kommenden Jahren dürften Ergebnisse und Dividende des Versorgers stark steigen, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei nach 2021 mit einem Rückgang der russischen Zahlungen für die Kapazitäten zu rechnen. Außerdem dürften die Gewinne aus fossilen Energieträgern in Europa mittelfristig zurückgehen. Die langfristigen Pläne von Fortum seien unklar./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / 04:33 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-06-17/10:28

ISIN: DE000UNSE018