Ascot Resource hat das Ziel, die nächste Goldmine im "Golden Triangle" Kanadas zu bauen. Im Video-Interview mit dem SmallCap-Investor spricht Vorstandschef Derek White über den Fahrplan dahin und warum man jetzt in die Aktie investieren sollte.

Niedrige Kosten, hohe Goldgrade

Im Gespräch mit dem SmallCap-Investor hat Derek White den Zeitplan für den Bau der nächsten Goldmine im "Golden Triangle" skizziert. Demnach plant der CEO von Ascot Resources (0,72 CAD | 0,47 Euro; CA04364G1063) die existierende Mühle auf dem Premier-Projekt wieder in Betrieb zu nehmen. Derek White erwartet niedrige Investitionskosten von rund 50 Mio. US-Dollar, um die komplette Mine zu überholen und wieder in Produktion zu gehen. Das sind 10 Prozent der Kosten einer neuen Anlage. Als Produktionsstart hält White das Ende des kommenden Jahres für realistisch. Auf dem Premier-Projekt existieren bereits mehrere Gold-Vorkommen, um die Mühle zu speisen. Zudem hatte Ascot im Frühjahr IDM Mining und deren Red Mountain-Projekt aufgekauft, dass ganz in der Nähe liegt.

Zwei Hürden zu nehmen

Bis zum Förderbeginn seien aber noch zwei Hürden zu nehmen. Zum einen will man die bestehende Mining-Genehmigung reaktivieren, da das Bergwerk zur Jahrtausendwende geschlossen, aber in "care & maintenace" gehalten ...

