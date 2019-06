JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach einer von der US-Bank organisierten Fachkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet inzwischen laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem herausfordernden zweiten Halbjahr für die europäische Autoindustrie. Seine Produktionsprognose für den chinesischen Automarkt in diesem Jahr kürzte er. Auch beim Autozulieferer Stabilus gebe es nun Signale, dass die Geschäfte im zweiten Geschäftshalbjahr womöglich schwächer laufen könnten als am Markt erwartet./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2019 / 23:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / 01:28 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-06-17/10:34

ISIN: LU1066226637