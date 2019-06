Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 42 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Ziel für die Aktie des Telekommunikationsanbieters begründete Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie mit gesenkten Schätzungen für den Geschäftsbereich "Consumer Access". Die Unsicherheiten bei der Tochter 1&1 Drillisch über den möglichen Ausbau eines eigenen Mobilfunknetzes könnten kurzfristig belasten. Allerdings preise die Aktie der Mutter schon viel Negatives ein und sei attraktiv bewertet. /gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / 11:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-06-17/10:42

ISIN: DE0005089031