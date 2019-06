Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 42 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Mobilfunkanbieters belegten überraschend hohe Kosten im Geschäftskundenbereich, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Erreichen des diesjährigen operativen Ergebnisziels (Ebitda) hänge zudem vom erfolgreichen Abschluss der Kooperationsverhandlungen mit dem Branchenkollegen Telefonica Deutschland ab. Er sei hier skeptischer als der Markt. Zudem könnten die Unsicherheiten über den möglichen Ausbau eines eigenen Mobilfunknetzes kurzfristig noch belasten./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / 12:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-06-17/10:44

ISIN: DE0005545503