Ergebnisse Hauptversammlung



Wien (pta013/17.06.2019/10:20) - S IMMO AG Wien, FN 58358 x ISIN AT0000652250



Dividendenbekanntmachung



In der am 14.06.2019 abgehaltenen 30. ordentlichen Hauptversammlung der S IMMO AG, mit Sitz in Wien, FN 58358x, wurde für das Geschäftsjahr 2018 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,70 je dividendenberechtigter Aktie beschlossen.



Die Dividende ist am 25.06.2019 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag). Zahlstelle ist die Erste Group Bank AG, Wien.



Die Aktien der S IMMO AG werden ab dem 21.06.2019 ex Dividende für das Geschäftsjahr 2018 gehandelt (Dividenden Ex-Tag). Der Nachweisstichtag der Dividende ist der 24.06.2019.



Wien, im Juni 2019



Der Vorstand



