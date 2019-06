FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kunststoffkonzern Covestro verkauft sein europäisches Geschäft mit Polyurethan-Systemhaäusern für einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an die in Florida ansässige Beteiligungsgesellschaft H.I.G. Capital. In einer Mitteilung des Unternehmens ist zur Begründung von einer Portfolio-Optimierung die Rede. 2017 hatte sich das von Bayer abgespaltene Unternehmen bereits von nordamerikanischen Polyurethanschaum-Systemhaus getrennt. "Unser Fokus liegt auf weiterem Wachstum und auf Wertschöpfung", erklärte Finanzvorstand Thomas Toepfer.

Die verkauften Systemhäuser in den Niederlanden, Dänemark, Spanien und Deutschland sind auf spezifische Kundenwünsche für Hart- und Weichschäume aus Polyurethan spezialisiert. Rund 250 Mitarbeiter erwirtschaften hier pro Jahr rund 230 Millionen Euro. Teil der Transaktion sind weitere Geschäfte in Italien. Covestro bleibt Kernlieferant für die Systemhäuser. H.I.G. will das Geschäft ausbauen; der Abschluss der Transaktion ist für die zweite Jahreshälfte geplant.

In Asien will Covestro seine Kunden weiter über die etablierten Systemhäuser bedienen.

June 17, 2019 04:24 ET (08:24 GMT)

