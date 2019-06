Maruho Deutschland wünscht sich von bestehenden Aktionären der Biofrontera AG eine Annahme des laufenden freiwilligen Teilerwerbsangebots. Das teilt die Deutschlandsparte des japanischen Pharmagiganten heute mit. Die Biofrontera-Aktie (WKN: 604611) fällt am Montag auf den Preis, zu dem Maruho die Aktien erwerben will: 7,20 Euro. Seit dem Zwischenhoch bei 8,07 Euro am Donnerstag haben die Notierungen den Rückwärtsgang eingelegt.

Maruho mit bereits über 20,1% Anteil an Biofrontera (Stand April 2019) strebt via dem neuen Angebot eine Firmenbeteiligung in Höhe von rund 30% an - zusätzliche 4.322.530 Aktien ...

