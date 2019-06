Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe in den vergangenen drei Jahren viele CO2-Emissionszertifikate erworben und sich damit bis 2030 gegen zusätzliche Kosten für Emissionsrechte abgesichert, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Aktuell liege der Buchwert der Zertifikate bei 300 Millionen Euro. Obst sieht sieht bis 2030 Margenvorteile gegenüber von aktuellen Preisen abhängigen Wettbewerbern. Eine genaue Kalkulation sei aber schwierig./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / 15:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-06-17/11:09

ISIN: DE0006202005